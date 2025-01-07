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Українські військові просунулися поблизу кількох населених пунктів на курщині - ISW

Українські військові просунулися поблизу кількох населених пунктів на курщині - ISW

Київ • УНН

 • 25452 перегляди

ЗСУ просунулися південніше Бердина, Руського Поріччя та Новосотницького в курській області. ISW повідомляє про можливий початок узгодженої української операції в регіоні.

Збройні сили України здійснили тактичний наступ в курській області, що може свідчити початковим етапом узгодженої української операції на Курщині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

"Українські сили нещодавно здійснили тактичний наступ на тлі продовження інтенсивних наступальних операцій на українському виступі в курській області 6 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися південніше Бердина, Руському Поріччію та Новосотницькому", - йдеться у звіті.

В інституті наголошують, що міноборони рф і російські блогери заявляли, що російські війська відбили українську механізовану атаку поблизу Бердина та поблизу Новосотницького.

Ще один російський мілблогер охарактеризував українські атаки в курській області як посилену розвідку в силових операціях, яка може бути відволікаючою дією для невизначених майбутніх операцій.

"Посилення українських наступальних операцій у курській області може бути початковим етапом узгодженої української операції в курській області чи в інших місцях на театрі дій, хоча ISW не готова дати будь-який конкретний прогноз", - додають аналітики.

Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 5 січня, показують, що російські війська просунулися на захід від Малої Локні. Російські мілблогери також заявили про атаки у напрямку Новоіванівки, Вікторівки та Нікольського. За їхньою інформацією, до операцій залучені елементи 155-ї морської піхотної бригади, а також підрозділи безпілотників 177-го морського піхотного полку, "що вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, передислокувало підрозділи полку з Запорізької області до курської".

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 6 січня, на фронті сталось 218 бойових зіткнень. На Курському напрямку українські військові відбили 94 атаки російських окупантів.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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