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Украинские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов на курщине - ISW

Украинские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов на курщине - ISW

Киев  •  УНН

 • 11122 просмотра

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ВСУ продвинулись южнее Бердина, Русского Поречья и Новосотницкого в курской области. ISW сообщает о возможном начале согласованной украинской операции в регионе.

Вооруженные силы Украины осуществили тактическое наступление в курской области, что может свидетельствовать начальным этапом согласованной украинской операции на курщине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

"Украинские силы недавно осуществили тактическое наступление на фоне продолжения интенсивных наступательных операций на украинском выступлении в курской области 6 января. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись южнее Бердина, Русском Поречье и Новосотницком", - говорится в отчете.

В институте отмечают, что минобороны рф и российские блогеры заявляли, что российские войска отбили украинскую механизированную атаку вблизи Бердина и вблизи Новосотницкого.

Еще один российский милблогер охарактеризовал украинские атаки в курской области как усиленную разведку в силовых операциях, которая может быть отвлекающим действием для неопределенных будущих операций.

"Усиление украинских наступательных операций в курской области может быть начальным этапом согласованной украинской операции в курской области или в других местах на театре действий, хотя ISW не готова дать какой-либо конкретный прогноз", - добавляют аналитики.

В то же время геолокационные кадры, опубликованные 5 января, показывают, что российские войска продвинулись на запад от Малой Локни. Российские милблогеры также заявили об атаках в направлении Новоивановки, Викторовки и Никольского. По их информации, к операциям привлечены элементы 155-й морской пехотной бригады, а также подразделения беспилотников 177-го морского пехотного полка, "что указывает на то, что российское военное командование, вероятно, передислоцировало подразделения полка из Запорожской области в курскую".

Напомним

За прошедшие сутки, 6 января, на фронте произошло 218 боевых столкновений. На Курском направлении украинские военные отбили 94 атаки российских оккупантов.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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