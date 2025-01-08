Генерал США розкрив стратегічне значення українського плацдарму на курщині

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Бен Годжес назвав "вражаючим" утримання ЗСУ плацдарму на курщині з серпня. За його словами, це створює політичний тиск на путіна та демонструє зростання спроможностей української армії.

Курська операція має довести, що Україна не програє, а росія сьогодні насправді є у значно слабшому становищі, ніж рік тому. Так вважає генерал-лейтенант США у відставці та екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес. Про це він заявив у коментарі Голосу Америки, передає УНН

Деталі

На думку Годжеса, наступ ЗСУ на курщині має допомогти змінити наратив про те, що, мовляв, "росія так чи інакше неминуче переможе, і Україна ніяк не може їх зупинити".

Генерал-лейтенант заявив, що це "вражаюче", що українські війська з серпня утримують Курський плацдарм, і що Україна змогла наростити нові сили й підготувати новий наступ непомітно для росії.

"Це говорить мені про те, що українські сили стали ще більш досвідченими та спроможними використовувати засоби електронної боротьби, а також те, що ми називаємо оперативною безпекою, – заявив Годжес.

На його думку, наступ на курщині створює також політичний тиск на російського диктатора володимира путіна, який "намагався проігнорувати" операцію ЗСУ в регіоні у серпні, а потім двічі сказав, що його потрібно усунути до 1 жовтня, чи до 1 січня.

ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Курщині07.01.25, 16:20 • 22243 перегляди

"Очевидно, їм це не вдалося. І тому він має реальну дилему, що його сили не в змозі повністю ліквідувати цей плацдарм українських збройних сил всередині росії", – вважає Годжес.

Також, за словами Годжеса, український наступ зриває плани кремля зберегти захоплені українські території під час майбутніх переговорів, заявляючи, що "відправною точкою є те, що зараз на місці, ці речі фіксуються".

"Я не думаю, що росія погодилася б на те, щоб Україна зберегла частину курської області. Тож для мене це підкреслює справжню блискучість українського генерального штабу, який розпочав цей контрнаступ ще в серпні", – сказав Годжес.

Нагадаємо

Радник керівника ОП повідомив про збільшення території, яку контролюють українські військові, у напрямку курська. За його словами, ця територія може використовуватися як ресурс для обміну на окуповані українські землі.

Як вказали в Інституті вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися південніше Бердина, Руському Поріччію та Новосотницькому". 

The Telegraph писало, що курська область, ймовірно, може стати початком кінця для російського диктатора володимира путіна у 2025 році.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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