Газоснабжение на Полтавщине восстановили после масштабной атаки рф
Киев • УНН
Ремонтные бригады завершили восстановление газоснабжения на Полтавщине после вражеского обстрела 11 февраля.
В Полтавской области завершили восстановление газоснабжения после вражеского удара 11 февраля, сообщили в Полтавской ОГА в среду в Telegram, пишет УНН.
На Полтавщине ремонтные бригады завершили работы. По состоянию на утро газоснабжение, которое было прекращено в результате вражеского обстрела 11 февраля, восстановили всем потребителям
Напомним,
По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 февраля российские войска осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине - всего до 19-ти крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет.
В результате российской атаки 11 февраля были повреждены производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области. Было прекращено газоснабжение в 9 населенных пунктах. Компания принимала меры для стабилизации газоснабжения в регионе, пострадавших нет.