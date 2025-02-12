Газоснабжение на Полтавщине восстановили после масштабной атаки рф

В Полтавской области завершили восстановление газоснабжения после вражеского удара 11 февраля, сообщили в Полтавской ОГА в среду в Telegram, пишет УНН.

На Полтавщине ремонтные бригады завершили работы. По состоянию на утро газоснабжение, которое было прекращено в результате вражеского обстрела 11 февраля, восстановили всем потребителям