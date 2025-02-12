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Газоснабжение на Полтавщине восстановили после масштабной атаки рф

Киев  •  УНН

 • 2803 просмотра

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Ремонтные бригады завершили восстановление газоснабжения на Полтавщине после вражеского обстрела 11 февраля.

В Полтавской области завершили восстановление газоснабжения после вражеского удара 11 февраля, сообщили в Полтавской ОГА в среду в Telegram, пишет УНН.

На Полтавщине ремонтные бригады завершили работы. По состоянию на утро газоснабжение, которое было прекращено в результате вражеского обстрела 11 февраля, восстановили всем потребителям

- сообщили в ОВА.

Напомним,

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 февраля российские войска осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине - всего до 19-ти крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет.

В результате российской атаки 11 февраля были повреждены производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области. Было прекращено газоснабжение в 9 населенных пунктах. Компания принимала меры для стабилизации газоснабжения в регионе, пострадавших нет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
naftogazНафтогаз
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
poltavaПолтава

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