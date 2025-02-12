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Газопостачання на Полтавщині відновили після масштабної атаки рф

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 • 28680 перегляди

Ремонтні бригади завершили відновлення газопостачання на Полтавщині після ворожого обстрілу 11 лютого.

У Полтавській області завершили відновлення газопостачання після ворожого удару 11 лютого, повідомили у Полтавській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.

На Полтавщині ремонтні бригади завершили роботи. Станом на ранок газопостачання, яке було припинено в результаті ворожого обстрілу 11 лютого, відновили усім споживачам

- повідомили в ОВА.

Нагадаємо

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 лютого російські війська здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах газодобувної промисловості на Полтавщині - загалом до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет.

Внаслідок російської атаки 11 лютого було пошкоджено виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області. Було припинено газопостачання у 9 населених пунктах. Компанія вживала заходів для стабілізації газопостачання в регіоні, постраждалих немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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