рф здійснила комбінований удар по газодобувних об'єктах на Полтавщині, випустила до 19 ракет та 124 дрони: скільки збито

росія здійснила комбінований ракетний удар по об'єктах газодобувної промисловості у Полтавській області, запустила до 19 ракет та 124 дрони, збито 57 безпілотників, 64 дрони-імітатори втрачені, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 лютого "російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині - загалом до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет". Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. 64 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)