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рф осуществила комбинированный удар по газодобывающим объектам в Полтавской области, выпустила до 19 ракет и 124 дрона: сколько сбито

рф осуществила комбинированный удар по газодобывающим объектам в Полтавской области, выпустила до 19 ракет и 124 дрона: сколько сбито

Киев  •  УНН

 • 5763 просмотра

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Россия осуществила комбинированный удар по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине, использовав 19 ракет и 124 дрона. ВСУ сбили 57 «Шахедов», 64 дрона-имитатора потеряны.

россия осуществила комбинированный ракетный удар по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области, запустила до 19 ракет и 124 дрона, сбито 57 беспилотников, 64 дрона-имитатора потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 февраля "российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине - всего до 19-ти крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет". Информация о типах и результатах боевой работы уточняется.

Также враг атаковал 124-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов с направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. 64 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина.

Нафтогаз: из-за атаки рф есть повреждения производственных мощностей в Полтавской области11.02.25, 09:29 • 13463 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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