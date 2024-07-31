Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7) одобрили в среду декларацию, в которой выразили солидарность с народом Венесуэлы и обеспокоенность относительно объявленных результатов выборов, которые вызвали протесты по всей южноамериканской стране, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министры иностранных дел G7 призвали «представителей Венесуэлы опубликовать подробные результаты выборов в условиях полной прозрачности» и попросили «немедленно предоставить всю информацию оппозиции и независимым наблюдателям», говорится в заявлении, с которым ознакомился Reuters.

«Мы призываем к максимальной сдержанности и к мирному, демократическому и венесуэльскому решению», - добавляется в заявлении.

Италия председательствует в G7 в 2024 году. В группу также входят Германия, Франция, Великобритания, Канада, Япония и Соединенные Штаты.

Дополнение

Протестующие вышли на улицы по всей Венесуэле, требуя от Мадуро признать свое поражение, хотя избирательный орган заявил, что он выиграл третий срок, набрав 51% голосов.

Оппозиция, которая считает, что избирательный орган находится в кармане диктаторского правительства, заявила, что ее кандидат Эдмундо Гонсалес набрал более чем вдвое больше голосов, чем Мадуро, основываясь на 90% данных подсчета голосов, к которым ей удалось получить доступ.