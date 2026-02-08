ФСБ заявила о выдаче России подозреваемого в покушении на генерала Алексеева
Киев • УНН
Гражданин россии Любомир Корба, подозреваемый в покушении на Владимира Алексеева, задержан в Дубае и выдан россии. фсб заявляет об установлении сообщников преступления, одна из которых выехала в Украину.
Подозреваемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС рф владимира алексеева был задержан в городе Дубай в ОАЭ и уже выдан России. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на заявление ФСБ, пишет УНН.
Детали
По данным спецслужбы рф, задержанный — гражданин россии Любомир Корба 1960 года рождения. ФСБ называет его непосредственным исполнителем покушения.
Правоохранительные органы ОАЭ выдали его россии.
Там добавили, что совместно с МВД рф "установлены пособники преступления". Якобы одна из них, Серебрицкая Зинаида, 1971 г.р., выехала в Украину после покушения.
В фсб заявили, что продолжается розыск организаторов преступления.
Напомним
6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта минобороны РФ Владимира Алексеева. Офицера госпитализировали с огнестрельными ранениями.