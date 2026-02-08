ФСБ заявила о выдаче России подозреваемого в покушении на генерала Алексеева

$43.140.00
Эксклюзив
10:00 • 3444 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
7 февраля, 20:45 • 19384 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 33398 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 32142 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 37291 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 30223 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 28015 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 38466 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 49259 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 45935 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Отключение Starlink парализовало ключевую тактику российских войск – ВСУ8 февраля, 02:11 • 5904 просмотра
"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцевPhoto8 февраля, 02:48 • 6798 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС8 февраля, 03:22 • 14851 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP8 февраля, 04:30 • 23048 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 12018 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 12037 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 37375 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 57888 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 51845 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 53114 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 19408 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 33524 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 35414 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 44177 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 47098 просмотра
ФСБ заявила о выдаче России подозреваемого в покушении на генерала Алексеева

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Гражданин россии Любомир Корба, подозреваемый в покушении на Владимира Алексеева, задержан в Дубае и выдан россии. фсб заявляет об установлении сообщников преступления, одна из которых выехала в Украину.

ФСБ заявила о выдаче России подозреваемого в покушении на генерала Алексеева

Подозреваемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС рф владимира алексеева был задержан в городе Дубай в ОАЭ и уже выдан России. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на заявление ФСБ, пишет УНН.

Детали

По данным спецслужбы рф, задержанный — гражданин россии Любомир Корба 1960 года рождения. ФСБ называет его непосредственным исполнителем покушения.

Правоохранительные органы ОАЭ выдали его россии.

Там добавили, что совместно с МВД рф "установлены пособники преступления". Якобы одна из них, Серебрицкая Зинаида, 1971 г.р., выехала в Украину после покушения.

В фсб заявили, что продолжается розыск организаторов преступления.

Напомним

6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта минобороны РФ Владимира Алексеева. Офицера госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Ольга Розгон

Новости Мира
Война в Украине
Дубай
Объединенные Арабские Эмираты
Украина