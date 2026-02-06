У росії заявили про "замах" на генерал-лейтенанта міноборони рф алексєєва
Київ • УНН
У Москві скоєно замах на генерал-лейтенанта міноборони рф володимира алексєєва. Офіцера госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.
У росії заявили про "замах" на генерал-лейтенанта міноборони рф володимира алексєєва. Такі повідомлення вранці у п'ятницю поширили росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
"На генерал-лейтенанта міноборони рф володимира алексєєва скоєно замах у москві - офіцера госпіталізовано з вогнепальними пораненнями", - повідомляє Baza.
За даними SHOT, "невідомий кілька разів вистрілив йому у спину".
"Кіллер чекав на генерал-лейтенанта міноборони рф сьогодні біля житлового будинку на Волоколамському шосе. Він вистрілив у алексєєва, після чого втік з місця події. Офіцера госпіталізували до столичної лікарні", - повідомляє SHOT.
Зазначається, що порушено кримінальну справу за статтями "замах на вбивство" та "незаконний обіг вогнепальної зброї".
