В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 31640 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 35527 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 29193 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 42795 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 78958 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 32168 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30294 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23183 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15859 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15320 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.1м/с
77%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентовVideo5 февраля, 22:32 • 9224 просмотра
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопленияVideo5 февраля, 23:04 • 9550 просмотра
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домойVideo5 февраля, 23:37 • 10555 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP6 февраля, 01:53 • 7536 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров04:30 • 5776 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 16385 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 31640 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 78958 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 73619 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 103570 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Густаво Петро
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 11436 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 14676 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 24048 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 27595 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 59490 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Золото
Социальная сеть
Старлинк

В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева

Киев • УНН

 • 532 просмотра

В москве совершено покушение на генерал-лейтенанта минобороны рф владимира алексеева. Офицер госпитализирован с огнестрельными ранениями.

В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева

В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф владимира алексеева. Такие сообщения утром в пятницу распространили росСМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"На генерал-лейтенанта минобороны рф владимира алексеева совершено покушение в москве - офицер госпитализирован с огнестрельными ранениями", - сообщает Baza.

По данным SHOT, "неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину".

"Киллер ждал генерал-лейтенанта минобороны рф сегодня возле жилого дома на Волоколамском шоссе. Он выстрелил в алексеева, после чего скрылся с места происшествия. Офицера госпитализировали в столичную больницу", - сообщает SHOT.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот огнестрельного оружия".

В рф заявили, что подорванный в москве российский генерал-лейтенант сарваров умер22.12.25, 09:16 • 6096 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Социальная сеть
Блогеры