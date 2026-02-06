В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева
Киев • УНН
В москве совершено покушение на генерал-лейтенанта минобороны рф владимира алексеева. Офицер госпитализирован с огнестрельными ранениями.
В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф владимира алексеева. Такие сообщения утром в пятницу распространили росСМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
"На генерал-лейтенанта минобороны рф владимира алексеева совершено покушение в москве - офицер госпитализирован с огнестрельными ранениями", - сообщает Baza.
По данным SHOT, "неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину".
"Киллер ждал генерал-лейтенанта минобороны рф сегодня возле жилого дома на Волоколамском шоссе. Он выстрелил в алексеева, после чего скрылся с места происшествия. Офицера госпитализировали в столичную больницу", - сообщает SHOT.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот огнестрельного оружия".
В рф заявили, что подорванный в москве российский генерал-лейтенант сарваров умер22.12.25, 09:16 • 6096 просмотров