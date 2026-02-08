фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва
Київ • УНН
Громадянин росії Любомир Корба, підозрюваний у замаху на володимира алексєєва, затриманий в Дубаї та виданий росії. фсб заявляє про встановлення спільників злочину, одна з яких виїхала в Україну.
Підозрюваний у замаху на першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу ЗС рф володимира алексєєва був затриманий у місті Дубай в ОАЕ і вже виданий росії. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на заяву фсб, пише УНН.
Деталі
За даними спецслужби рф, затриманий — громадянин росії Любомир Корба 1960 року народження. ФСБ називає його безпосереднім виконавцем замаху.
Правоохоронні органи ОАЕ видали його росії.
Там додали, що спільно з МВС рф "встановлено пособників злочину". Нібито одна з них, Серебрицька Зінаїда, 1971 р.н., виїхала в Україну після замаху.
У фсб заявили, що триває розшук організаторів злочину.
Нагадаємо
6 лютого у москві було скоєно замах на генерал-лейтенанта міноборони рф володимира алексєєва. Офіцера госпіталізували з вогнепальними пораненнями.