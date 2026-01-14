Франция присоединяется к военной миссии Европы в Гренландии
Киев • УНН
Франция присоединится к военной миссии Европы в Гренландии. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям, поэтому Франция будет действовать в полной солидарности с Данией.
Франция присоединится к военной миссии Европы в Гренландии. Об этом информирует Le Figaro, сообщает УНН.
Детали
Издание напоминает, что Германия объявила, что с 15 по 17 января вместе с другими европейскими странами будет проведено "исследование Гренландии" для поддержки Дании, которой угрожает наступление со стороны Соединенных Штатов.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям, поэтому "Франция будет действовать в полной солидарности с Данией".
Напомним
Переговоры в Вашингтоне между США и Данией по Гренландии завершились без согласия. Дания отклонила претензии США на контроль, заявляя, что остров останется в составе Королевства.
"Какой путь выберешь?": Белый дом опубликовал резонансное фото о будущем Гренландии14.01.26, 20:51 • 2330 просмотров