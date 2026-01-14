$43.180.08
Франция присоединяется к военной миссии Европы в Гренландии

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Франция присоединится к военной миссии Европы в Гренландии. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям, поэтому Франция будет действовать в полной солидарности с Данией.

Франция присоединяется к военной миссии Европы в Гренландии

Франция присоединится к военной миссии Европы в Гренландии. Об этом информирует Le Figaro, сообщает УНН.

Детали

Издание напоминает, что Германия объявила, что с 15 по 17 января вместе с другими европейскими странами будет проведено "исследование Гренландии" для поддержки Дании, которой угрожает наступление со стороны Соединенных Штатов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям, поэтому "Франция будет действовать в полной солидарности с Данией".

Напомним

Переговоры в Вашингтоне между США и Данией по Гренландии завершились без согласия. Дания отклонила претензии США на контроль, заявляя, что остров останется в составе Королевства.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Европейский Союз
Дания
Франция
Германия
Соединённые Штаты