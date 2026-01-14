Франція приєднується до військової місії Європи у Гренландії
Київ • УНН
Франція приєднається до військової місії Європи у Гренландії. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що порушення суверенітету Гренландії призведе до безпрецедентних ланцюгових наслідків, тому Франція діятиме в повній солідарності з Данією.
Франція приєднається до військової місії Європи у Гренландії. Про це інформує Le Figaro, повідомляє УНН.
Деталі
Видання нагадує, що Німеччина оголосила, що з 15 по 17 січня разом з іншими європейськими країнами буде проведено "дослідження Гренландії" для підтримки Данії, якій загрожує наступ з боку Сполучених Штатів.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що порушення суверенітету Гренландії призведе до безпрецедентних ланцюгових наслідків, тому "Франція діятиме в повній солідарності з Данією".
Нагадаємо
Переговори у Вашингтоні між США та Данією щодо Гренландії завершилися без згоди. Данія відхилила претензії США на контроль, заявляючи, що острів залишиться у складі Королівства.
