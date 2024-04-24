Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg

Франция предложила Европейскому Союзу ввести новые режим санкции против российской дезинформации и операций вмешательства в выборы по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что предложение Франции, которое уже поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша, позволит ЕС усилить санкции против физических и юридических лиц, причастных к спонсируемой россией дестабилизирующей деятельности во всем мире.

В документе с которым ознакомилось издание говорится о том, что "дестабилизирующая деятельность, которую осуществляют связанные с Россией субъекты, также усилилась везде в Европе, поскольку российский режим принял меры, чтобы подорвать демократию, стабильность и верховенство права с помощью различных гибридных инструментов".

В преддверии парламентских выборов в ЕС, которые состоятся в июне, Евросоюз сделал своим приоритетом борьбу с растущей волной российской дезинформации, которая стремится разделить союзников по таким вопросам, как поддержка Украины, и испортить отношения со странами так называемого Глобального Юга.

Напомним

Недавно, французский министр по европейским делам Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция переполнена пропагандистскими и дезинформационными кампаниями в преддверии выборов в ЕС в июне, создавая фейковые медиасайты и аккаунты в социальных сетях.