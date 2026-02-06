Вражеский FPV-дрон атаковал село на Харьковщине: погиб мужчина, двое раненых

В Харьковской области вражеский FPV-дрон атаковал село, есть погибший и двое раненых, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным следствия, 6 февраля около 18:00 вооруженные силы РФ совершили обстрел села Цуповка Дергачевской общины Харьковского района с использованием FPV-дрона.

В результате атаки погиб 50-летний гражданский мужчина, находившийся на улице.

Еще двое мирных жителей — 38-летний мужчина и 51-летняя женщина — получили ранения.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дрон рф атаковал маршрутку в Херсоне: водитель получил минно-взрывную травму