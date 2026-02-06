Вражеский FPV-дрон атаковал село на Харьковщине: погиб мужчина, двое раненых
Киев • УНН
6 февраля около 18:00 вооруженные силы рф обстреляли село Цуповка Харьковского района FPV-дроном. Погиб 50-летний мужчина, еще двое мирных жителей получили ранения.
В Харьковской области вражеский FPV-дрон атаковал село, есть погибший и двое раненых, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
Детали
По данным следствия, 6 февраля около 18:00 вооруженные силы РФ совершили обстрел села Цуповка Дергачевской общины Харьковского района с использованием FPV-дрона.
В результате атаки погиб 50-летний гражданский мужчина, находившийся на улице.
Еще двое мирных жителей — 38-летний мужчина и 51-летняя женщина — получили ранения.
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
