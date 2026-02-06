$43.140.03
Эксклюзив
11:00 • 3490 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 7370 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 12033 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 48631 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 47424 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 37560 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 50053 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 91384 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 34826 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31466 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
публикации
Эксклюзивы
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 1198 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 24906 просмотра
Дрон рф атаковал маршрутку в Херсоне: водитель получил минно-взрывную травму

Киев • УНН

 • 178 просмотра

6 февраля в 11:00 российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на пассажирский автобус в Херсоне. 39-летний водитель получил минно-взрывную травму.

Дрон рф атаковал маршрутку в Херсоне: водитель получил минно-взрывную травму
Фото: t.me/yaroslavshanko

российские оккупанты 6 февраля в 11:00 сбросили взрывчатку с дрона на пассажирский автобус в Херсоне. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, передает УНН.

Детали

Вражеский дрон сбросил взрывчатку на пассажирский автобус коммунального предприятия в Днепровском районе.

В результате удара пострадал 39-летний водитель маршрутки. У него минно-взрывная травма. Врачи оказывают ему помощь

- заявил чиновник.

О погибших не сообщается.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате российской атаки по Запорожью было повреждено собачье убежище.

Евгений Устименко

