Дрон рф атаковал маршрутку в Херсоне: водитель получил минно-взрывную травму
Киев • УНН
6 февраля в 11:00 российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на пассажирский автобус в Херсоне. 39-летний водитель получил минно-взрывную травму.
Фото: t.me/yaroslavshanko
российские оккупанты 6 февраля в 11:00 сбросили взрывчатку с дрона на пассажирский автобус в Херсоне. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, передает УНН.
Детали
Вражеский дрон сбросил взрывчатку на пассажирский автобус коммунального предприятия в Днепровском районе.
В результате удара пострадал 39-летний водитель маршрутки. У него минно-взрывная травма. Врачи оказывают ему помощь
О погибших не сообщается.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате российской атаки по Запорожью было повреждено собачье убежище.