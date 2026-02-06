$43.140.03
Ексклюзив
11:00 • 2628 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 6730 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 11695 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 47930 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 47043 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 37325 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 49838 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 90936 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34760 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31450 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дрон рф атакував маршрутку у Херсоні: водій отримав мінно-вибухову травму

Київ • УНН

 • 18 перегляди

6 лютого о 11:00 російські окупанти скинули вибухівку з дрона на пасажирський автобус у Херсоні. 39-річний водій отримав мінно-вибухову травму.

Дрон рф атакував маршрутку у Херсоні: водій отримав мінно-вибухову травму
Фото: t.me/yaroslavshanko

російські окупанти 6 лютого об 11:00 скинули вибухівку з дрона на пасажирський автобус у Херсоні. Про це повідомив в Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, передає УНН.

Деталі

Ворожий дрон скинув вибухівку на пасажирський автобус комунального підприємства в Дніпровському районі.

Внаслідок удару постраждав 39-річний водій маршрутки. В нього мінно-вибухова травма. Лікарі надають йому допомогу

- заявив чиновник.

Про загиблих не повідомляється.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки по Запоріжжю було пошкоджено собачий притулок.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Тварини
Воєнний стан
Війна в Україні
Запоріжжя
Херсон