Дрон рф атакував маршрутку у Херсоні: водій отримав мінно-вибухову травму
Київ • УНН
6 лютого о 11:00 російські окупанти скинули вибухівку з дрона на пасажирський автобус у Херсоні. 39-річний водій отримав мінно-вибухову травму.
Фото: t.me/yaroslavshanko
російські окупанти 6 лютого об 11:00 скинули вибухівку з дрона на пасажирський автобус у Херсоні. Про це повідомив в Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, передає УНН.
Деталі
Ворожий дрон скинув вибухівку на пасажирський автобус комунального підприємства в Дніпровському районі.
Внаслідок удару постраждав 39-річний водій маршрутки. В нього мінно-вибухова травма. Лікарі надають йому допомогу
Про загиблих не повідомляється.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки по Запоріжжю було пошкоджено собачий притулок.