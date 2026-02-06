Ворожий FPV-дрон атакував село на Харківщині: загинув чоловік, двоє поранених
Київ • УНН
6 лютого близько 18:00 збройні сили РФ обстріляли село Цупівка Харківського району FPV-дроном. Загинув 50-річний чоловік, ще двоє мирних мешканців отримали поранення.
У Харківській області ворожий FPV-дрон атакував село, є загиблий та двоє поранених, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
Деталі
За даними слідства, 6 лютого близько 18:00 збройні сили рф здійснили обстріл села Цупівка Дергачівської громади Харківського району з використанням FPV-дрона.
Внаслідок атаки загинув 50-річний цивільний чоловік, який перебував на вулиці.
Ще двоє мирних мешканців — 38-річний чоловік та 51-річна жінка — отримали поранення.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель (ч. 2 ст. 438 КК України).
