Ворожий FPV-дрон атакував село на Харківщині: загинув чоловік, двоє поранених

Ексклюзив
16:55 • 6158 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 11460 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 12210 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 11503 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 15033 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11314 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23951 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17315 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19983 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64918 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзиви
Готівка для Тегерана: рф таємно переправила до Ірану майже 5 тонн готівки на суму 2,5 млрд доларів для обходу санкцій
6 лютого, 10:57 • 3314 перегляди
Лувр вперше показав пошкоджену корону імператриці Євгенії після пограбування музею
6 лютого, 11:10 • 4680 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
6 лютого, 11:15 • 22156 перегляди
"Зниження шлюбного віку до 14 років": Стефанчук заявив, що цієї норми у законодавстві не буде
6 лютого, 11:29 • 3988 перегляди
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС
6 лютого, 14:17 • 7942 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 15033 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
6 лютого, 11:15 • 22210 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23951 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 35069 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64918 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
17:59 • 1488 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
5 лютого, 18:35 • 20305 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
5 лютого, 15:30 • 23166 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
5 лютого, 13:14 • 32340 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
5 лютого, 11:46 • 35565 перегляди
Ворожий FPV-дрон атакував село на Харківщині: загинув чоловік, двоє поранених

Київ • УНН

 • 60 перегляди

6 лютого близько 18:00 збройні сили РФ обстріляли село Цупівка Харківського району FPV-дроном. Загинув 50-річний чоловік, ще двоє мирних мешканців отримали поранення.

Ворожий FPV-дрон атакував село на Харківщині: загинув чоловік, двоє поранених

У Харківській області ворожий FPV-дрон атакував село, є загиблий та двоє поранених, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Деталі

За даними слідства, 6 лютого близько 18:00 збройні сили рф здійснили обстріл села Цупівка Дергачівської громади Харківського району з використанням FPV-дрона.

Внаслідок атаки загинув 50-річний цивільний чоловік, який перебував на вулиці.

Ще двоє мирних мешканців — 38-річний чоловік та 51-річна жінка — отримали поранення.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель (ч. 2 ст. 438 КК України).

Дрон рф атакував маршрутку у Херсоні: водій отримав мінно-вибухову травму06.02.26, 13:35 • 2678 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Село
Війна в Україні
Харківська область