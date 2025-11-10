Фон дер Ляйен уклонилась от просьбы Стармера о встрече по финансовым требованиям ЕС - FT

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на конференции сторон COP30 в Бразилии по требованию Брюсселя, чтобы Лондон выплатил миллиарды евро для улучшения связей, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам двух источников, информированных о ситуации, британский лидер обратился к ней, чтобы выразить недовольство требованиями ЕС о выплате Великобританией до 6,5 млрд евро для участия в программе "кредиты в обмен на оружие" и внесения отдельных взносов в бюджет ЕС.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что Стармер запрашивал встречу с фон дер Ляйен на климатической конференции в Белене (Бразилия), но заявил, что встреча не состоялась по причинам, связанным с расписанием.

Официальный представитель Великобритании заявил: "Мы не пытались заставить ее поговорить об этом конкретном вопросе. В конце концов, встреча так и не состоялась. Он уже некоторое время с ней не разговаривал".

Представитель правительства Великобритании заявил: "Мы будем заключать только те соглашения, которые представляют ценность для Великобритании и британской промышленности. Пока ничего не согласовано, и мы не будем комментировать текущие переговоры".

Решение фон дер Ляйен не выделять время для встречи со Стармером свидетельствует о чувствительности Брюсселя к тому, как следует обращаться с бывшим членом ЕС, пишет издание.

Хотя отношения между ЕС и Великобританией потеплели при лейбористском правительстве Стармера, многие члены ЕС не хотят, чтобы Великобритания вернула себе какие-либо преимущества членства бесплатно, чтобы не создавать прецедента, указывает издание.

Однако ЕС стремится привлечь Великобританию к своей программе перевооружения для сдерживания россии в рамках инициативы SAFE, которая поможет европейским странам совместно закупать новое оружие.

19 стран-членов ЕС возьмут кредиты SAFE на €150 миллиардов - Ляйен

"Когда мы говорим о европейской обороне, Великобритания является ее частью", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС. Но Франция и другие настаивают на том, чтобы Великобритания заплатила высокую цену в обмен на преимущества для британской промышленности, пишет издание.

Крайний срок подачи заявок на проекты SAFE – 30 ноября. Один из двух источников, информированных о ситуации, предположил, что к этому времени между фон дер Ляйен и Стармером может состояться обсуждение для поиска решения.

Споры о деньгах разгорелись через шесть месяцев после знаменательного саммита в мае, на котором было официально объявлено о "перезагрузке" отношений между ЕС и Великобританией, что показало, насколько сложно будет превратить теплые слова в обязывающие соглашения.

Государства во главе с Германией и Нидерландами опасаются испортить отношения в преддверии запланированного на следующий год саммита. Послы государств-членов встретятся во вторник, чтобы попытаться найти решение.