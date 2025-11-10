Фон дер Ляєн ухилилась від прохання Стармера про зустріч щодо фінансових вимог ЄС - FT

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ухилилася від зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на конференції сторін COP30 у Бразилії щодо вимоги Брюсселя, щоб Лондон виплатив мільярди євро для покращення зв'язків, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами двох джерел, поінформованих про ситуацію, британський лідер звернувся до неї, щоб висловити невдоволення вимогами ЄС щодо виплати Великою Британією до 6,5 млрд євро для участі у програмі "кредити в обмін на зброю" та внесення окремих внесків до бюджету ЄС.

Представник Єврокомісії підтвердив, що Стармер робив запит на зустріч із фон дер Ляєн на кліматичній конференції у Белені (Бразилія), але заявив, що зустріч не відбулася з причин, пов'язаних з розкладом.

Офіційний представник Великої Британії заявив: "Ми не намагалися змусити її поговорити про це конкретне питання. Зрештою, зустріч так і не відбулася. Він уже деякий час із нею не розмовляв".

Представник уряду Великої Британії заявив: "Ми укладатимемо лише ті угоди, які становлять цінність для Великої Британії та британської промисловості. Поки що нічого не погоджено, і ми не коментуватимемо поточні переговори".

Рішення фон дер Ляєн не виділяти час для зустрічі зі Стармером свідчить про чутливість Брюсселя до того, як слід поводитися з колишнім членом ЄС, пише видання.

Хоча відносини між ЄС та Великою Британією потеплішали за лейбористського уряду Стармера, багато членів ЄС не хочуть, щоб Велика Британія повернула собі якісь переваги членства безплатно, щоб не створювати прецеденту, вказує видання.

Проте ЄС прагне залучити Велику Британію до своєї програми переозброєння для стримування росії у межах ініціативи SAFE, яка допоможе європейським країнам спільно закуповувати нову зброю.

19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів - Ляєн

"Коли ми говоримо про європейську оборону, Велика Британія є її частиною", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС. Але Франція та інші наполягають на тому, щоб Велика Британія заплатила високу ціну в обмін на переваги для британської промисловості, пише видання.

Крайній термін подання заявок на проекти SAFE – 30 листопада. Один із двох джерел, поінформованих про ситуацію, припустив, що до цього часу між фон дер Ляєн і Стармером може відбутися обговорення для пошуку рішення.

Суперечки про гроші розгорілися через шість місяців після знаменного саміту в травні, на якому було офіційно оголошено про "перезавантаження" відносин між ЄС та Великою Британією, що показало, наскільки складно буде перетворити теплі слова на угоди, що зобов'язують.

Держави на чолі з Німеччиною та Нідерландами побоюються зіпсувати відносини напередодні запланованого наступного року саміту. Посли держав-членів зустрінуться у вівторок, щоб спробувати знайти рішення.