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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фон дер Ляйен: мирные переговоры должны привести к справедливому миру, с процветающей Украиной

Фон дер Ляйен: мирные переговоры должны привести к справедливому миру, с процветающей Украиной

Киев  •  УНН

 • 27455 просмотра

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Глава Еврокомиссии заявила о необходимости достижения справедливого мира с процветающей Украиной в составе ЕС. ЕС планирует увеличить оборонные расходы и расширить сотрудничество с партнерами, включая Индию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости, чтобы любые мирные переговоры по войне в Украине привели к справедливому и прочному миру, пишет УНН.

Мы хотим, чтобы любые мирные переговоры привели к справедливому и прочному миру. Со свободной и процветающей Украиной, которая может присоединиться к европейской семье

- сказала фон дер Ляйен.

И, как отметила фон дер Ляйен, "Европа готова выполнить свою ответственность, когда дело касается безопасности и обороны".

"Мы увеличим наши расходы на оборону, чтобы гарантировать, что государства-члены будут иметь доступ к полному спектру возможностей, которых требует эта новая реальность. Но мы также хотим активизировать сотрудничество с такими важными партнерами, как Индия", - указала она.

ЕС готовит крупнейшую инициативу по безопасности со времен холодной войны: Bloomberg узнал три элемента плана27.02.25, 11:41 • 63063 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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