Фон дер Ляйен: мирные переговоры должны привести к справедливому миру, с процветающей Украиной
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии заявила о необходимости достижения справедливого мира с процветающей Украиной в составе ЕС. ЕС планирует увеличить оборонные расходы и расширить сотрудничество с партнерами, включая Индию.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости, чтобы любые мирные переговоры по войне в Украине привели к справедливому и прочному миру, пишет УНН.
Мы хотим, чтобы любые мирные переговоры привели к справедливому и прочному миру. Со свободной и процветающей Украиной, которая может присоединиться к европейской семье
И, как отметила фон дер Ляйен, "Европа готова выполнить свою ответственность, когда дело касается безопасности и обороны".
"Мы увеличим наши расходы на оборону, чтобы гарантировать, что государства-члены будут иметь доступ к полному спектру возможностей, которых требует эта новая реальность. Но мы также хотим активизировать сотрудничество с такими важными партнерами, как Индия", - указала она.
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