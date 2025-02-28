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15 березня, 19:03 • 119431 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178755 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144545 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136475 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116109 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107279 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102728 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139560 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133675 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128002 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Фон дер Ляєн: мирні переговори мають привести до справедливого миру, з процвітаючою Україною

Фон дер Ляєн: мирні переговори мають привести до справедливого миру, з процвітаючою Україною

Київ • УНН

 • 29639 перегляди

Глава Єврокомісії заявила про необхідність досягнення справедливого миру з процвітаючою Україною у складі ЄС. ЄС планує збільшити оборонні витрати і розширити співпрацю з партнерами, включно з Індією.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність, щоб будь-які мирні переговори щодо війни в Україні привели до справедливого і тривалого миру, пише УНН.

Ми хочемо, щоб будь-які мирні переговори привели до справедливого і тривалого миру. З вільною і процвітаючою Україною, яка може приєднатися до європейської сім'ї

- сказала фон дер Ляєн під час візиту до Індії.

І, як зазначила фон дер Ляєн, "Європа готова виконати свою відповідальність, коли справа стосується безпеки та оборони".

"Ми збільшимо наші витрати на оборону, щоб гарантувати, що держави-члени матимуть доступ до повного спектру можливостей, яких вимагає ця нова реальність. Але ми також хочемо активізувати співпрацю з такими важливими партнерами, як Індія", - зазначила вона.

ЄС готує найбільшу безпекову ініціативу з часів холодної війни: Bloomberg дізнався три елементи плану27.02.25, 11:41 • 64131 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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