Фон дер Ляєн: мирні переговори мають привести до справедливого миру, з процвітаючою Україною
Київ • УНН
Глава Єврокомісії заявила про необхідність досягнення справедливого миру з процвітаючою Україною у складі ЄС. ЄС планує збільшити оборонні витрати і розширити співпрацю з партнерами, включно з Індією.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність, щоб будь-які мирні переговори щодо війни в Україні привели до справедливого і тривалого миру, пише УНН.
Ми хочемо, щоб будь-які мирні переговори привели до справедливого і тривалого миру. З вільною і процвітаючою Україною, яка може приєднатися до європейської сім'ї
І, як зазначила фон дер Ляєн, "Європа готова виконати свою відповідальність, коли справа стосується безпеки та оборони".
"Ми збільшимо наші витрати на оборону, щоб гарантувати, що держави-члени матимуть доступ до повного спектру можливостей, яких вимагає ця нова реальність. Але ми також хочемо активізувати співпрацю з такими важливими партнерами, як Індія", - зазначила вона.
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