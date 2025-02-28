Фон дер Ляєн: мирні переговори мають привести до справедливого миру, з процвітаючою Україною

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність, щоб будь-які мирні переговори щодо війни в Україні привели до справедливого і тривалого миру, пише УНН.

Ми хочемо, щоб будь-які мирні переговори привели до справедливого і тривалого миру. З вільною і процвітаючою Україною, яка може приєднатися до європейської сім'ї