Фицо отреагировал на слова Зеленского о «Братиславу - не москву»
Киев • УНН
Премьер Словакии раскритиковал комментарий Зеленского относительно протестов в Братиславе как вмешательство во внутренние дела. Президент Украины ранее написал «Братислава - не Москва, Словакия - это Европа».
Премьер-министр Роберт Фицо раскритиковал реакцию Зеленского на протесты против политики правительства Словакии. Словацкий действующий премьер, по поводу комментария президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Братислава - не Москва, Словакия - это Европа", отметил - это является якобы "неадекватным" вмешательством в дела Словакии.
Пишет УНН со ссылкой на Aktuality.
Детали
Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на протестные события в Словакии. Напомним, Зеленский, комментируя протесты в Словакии, написал на своей странице в X: "Братислава - не Москва, Словакия - это Европа".
Глава правительства Словакии считает соответствующее высказывание, как "неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики".
Контекст
В Словакии массовые антиправительственные протесты охватили более 20 городов, самая большая акция в Братиславе собрала 40 тысяч человек. Протестующие выступают против пророссийской политики премьера Фицо и евроинтеграции.
Словацкая оппозиция отозвала вотум недоверия премьеру Роберту Фицо из-за его попытки сделать сессию закрытой. Оппозиционеры обещали вскоре инициировать новую попытку отставки правительства.
Напомним,
Президент Украины прокомментировал визит словацкого премьера в Москву по газовому вопросу. По словам Зеленского, Фицо отказался от компенсации для словаков и сотрудничества с Еврокомиссиейю.