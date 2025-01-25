Фіцо відреагував на слова Зеленського про "Братиславу - не москву"

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо розкритикував реакцію Зеленського на протести проти політики уряду Словаччини. Словацький діючий прем'єр, з приводу коментаря президента України Володимира Зеленського про те, що "Братислава ‒ не Москва, Словаччина ‒ це Європа", зазначив - це є буцімто "неадекватним" втручанням у справи Словаччини.

Пише УНН із посиланням на Aktuality.

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Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував реакцію президента України Володимира Зеленського на протестні події у Словаччині. Нагадаємо, Зеленський, коментуючи протести в Словаччині, написав на своїй сторінці в X: "Братислава ‒ не Москва, Словаччина ‒ це Європа".

Глава уряду Словаччини вважає відповідний вислів, як "неадекватне втручання у внутрішні справи Словацької Республіки".

Контекст

У Словаччині масові антиурядові протести охопили понад 20 міст, найбільша акція у Братиславі зібрала 40 тисяч людей. Протестувальники виступають проти проросійської політики прем'єра Фіцо та за євроінтеграцію.

Словацька опозиція відкликала вотум недовіри прем'єру Роберту Фіцо через його спробу зробити сесію закритою. Опозиціонери пообіцяли невдовзі ініціювати нову спробу відставки уряду.

Нагадаємо

Президент України прокоментував візит словацького прем'єра до москви щодо газового питання. За словами Зеленського, Фіцо відмовився від компенсації для словаків та співпраці з Єврокомісією.