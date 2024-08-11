Филиппины обвинили Китай в опасных маневрах их ВВС над спорным районом Южно-Китайского моря - Reuters

В субботу Филиппины и Китай обменялись обвинениями после инцидента со столкновением их самолетов над спорной акваторией Южно-Китайского моря. Филиппинские вооруженные силы резко осудили "опасные и провокационные маневры" китайских военно-воздушных сил, тогда как Народно-освободительная армия Китая ответила, утверждая, что ее действия были профессиональными и соответствовали закону.

Пишет УНН с ссылкой на Reuters.

В четверг утром, во время обычного патрулирования над отмели Скарборо, два самолета ВВС Китая выполнили рискованный маневр и выпустили сигнальные ракеты на траектории полета филиппинского самолета, как указано в военном коммюнике.

Это поставило под угрозу жизнь нашего персонала, который недавно проводил операции по морской безопасности в морских зонах Филиппин - заявил командующий вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер, добавив, что китайский самолет вмешался в законные полеты и нарушил международное законодательство об авиационной безопасности.

Командование Южного театра военных действий НОАК Китая в субботу заявило, что филиппинский самолет, несмотря на неоднократные предупреждения от Китая, продолжал незаконно вмешиваться в воздушное пространство острова Хуаньян, нарушив учебные мероприятия. По их словам, военно-морские и военно-воздушные силы Китая осуществили идентификацию, отслеживание, предупреждение и принудительное изгнание согласно закону.

Операция на месте была профессиональной, соответствовала нормам, была легитимной и законной - заявили в НОАК, призвав Филиппины прекратить то, что они назвали нарушением и провокацией.Филиппинские рыбаки регулярно посещают мель Скарборо, которая является одной из ключевых точек длительного морского конфликта с Китаем.

В среду Пекин развернул боевой патруль возле этой отмели, которую в Китае называют островом Хуаньян и которую они захватили в 2012 году, тогда как в Маниле ее называют Бахо де Масинлок.

Пекин претендует на почти все воды Южно-Китайского моря, по которым проходит морская торговля на сумму более 3 триллионов долларов США ежегодно, включая территории, на которые также претендуют Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней.

Китай не признает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, согласно которому экспансивные территориальные претензии Пекина не имеют юридической основы с точки зрения международного права, вынесенного в 2016 году.

Напомним,

Филиппины и Китай достигли предварительной договоренности о миссиях по пополнению запасов на Второй отмели Томаса.