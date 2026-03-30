Филиппины начали покупать российскую нефть из-за угрозы энергетического кризиса

Фото: Bloomberg

Крупнейший и единственный нефтеперерабатывающий завод на Филиппинах – Petron Corp. – закупил 2,48 миллиона баррелей российской сырой нефти на фоне обострения войны вокруг Ирана и проблем с поставками энергоносителей с Ближнего Востока. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В компании заявили, что если нынешний кризис затянется, а альтернативных источников будет недостаточно, Petron может снова прибегнуть к закупке российской нефти, чтобы поддержать топливный баланс страны.

В Petron объяснили, что были вынуждены искать новые источники после того, как несколько крупных партий сырой нефти не смогли безопасно пройти через Ормузский пролив и Красное море из-за военной эскалации.

Для Филиппин это особенно болезненно, ведь страна почти полностью зависит от поставок нефти с Ближнего Востока.

Манила срочно ищет топливо по всему миру

На фоне риска дефицита Филиппины уже ведут переговоры о поставках энергоносителей из Японии, Китая, Южной Кореи и Индии. Власти также заявляют, что страна имеет нефтяные резервы примерно на 45 дней.

Из-за угрозы перебоев правительство было вынуждено объявить чрезвычайное положение в энергетике, а крупные перевозчики уже отдельно уверяют, что пока имеют достаточные запасы горючего для работы.

