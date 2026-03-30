Филиппины начали покупать российскую нефть из-за угрозы энергетического кризиса
Киев • УНН
Завод Petron Corp. приобрел 2,48 млн баррелей нефти из РФ из-за блокады поставок с Ближнего Востока. Страна объявила чрезвычайное положение в энергетике.
Крупнейший и единственный нефтеперерабатывающий завод на Филиппинах – Petron Corp. – закупил 2,48 миллиона баррелей российской сырой нефти на фоне обострения войны вокруг Ирана и проблем с поставками энергоносителей с Ближнего Востока. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В компании заявили, что если нынешний кризис затянется, а альтернативных источников будет недостаточно, Petron может снова прибегнуть к закупке российской нефти, чтобы поддержать топливный баланс страны.
В Petron объяснили, что были вынуждены искать новые источники после того, как несколько крупных партий сырой нефти не смогли безопасно пройти через Ормузский пролив и Красное море из-за военной эскалации.
Для Филиппин это особенно болезненно, ведь страна почти полностью зависит от поставок нефти с Ближнего Востока.
Манила срочно ищет топливо по всему миру
На фоне риска дефицита Филиппины уже ведут переговоры о поставках энергоносителей из Японии, Китая, Южной Кореи и Индии. Власти также заявляют, что страна имеет нефтяные резервы примерно на 45 дней.
Из-за угрозы перебоев правительство было вынуждено объявить чрезвычайное положение в энергетике, а крупные перевозчики уже отдельно уверяют, что пока имеют достаточные запасы горючего для работы.
