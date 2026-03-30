Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Філіппіни почали купувати російську нафту через загрозу енергетичної кризи

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Завод Petron Corp. придбав 2,48 млн барелів нафти з РФ через блокаду поставок із Близького Сходу. Країна оголосила надзвичайний стан в енергетиці.

Фото: Bloomberg

Найбільший і єдиний нафтопереробний завод Філіппін – Petron Corp. – закупив 2,48 мільйона барелів російської сирої нафти на тлі загострення війни навколо Ірану та проблем із постачанням енергоносіїв із Близького Сходу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У компанії заявили, що якщо нинішня криза затягнеться, а альтернативних джерел буде недостатньо, Petron може знову вдатися до закупівлі російської нафти, щоб підтримати паливний баланс країни.

У Petron пояснили, що були змушені шукати нові джерела після того, як кілька великих партій сирої нафти не змогли безпечно пройти через Ормузьку протоку та Червоне море через воєнну ескалацію.

Для Філіппін це особливо болісно, адже країна майже повністю залежить від поставок нафти з Близького Сходу.

Маніла терміново шукає паливо по всьому світу

На тлі ризику дефіциту Філіппіни вже ведуть переговори про постачання енергоносіїв із Японії, Китаю, Південної Кореї та Індії. Влада також заявляє, що країна має нафтові резерви приблизно на 45 днів.

Через загрозу перебоїв уряд був змушений оголосити надзвичайний стан в енергетиці, а великі перевізники вже окремо запевняють, що поки мають достатні запаси пального для роботи.

Степан Гафтко

