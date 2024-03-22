Фейк об "отходе ВСУ от Днепра и Харькова" распространяет враг, ситуация на фронтах контролируемая - ЦСКиБ

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает ложь, которую распространяет враг о том, что якобы "ВСУ готовятся провести частичный отход на новые рубежи из-за промедления с передачей американского оружия". В Центре напоминают, что враг пытается посеять панику в украинском обществе, распространяя заявления о якобы отступлении ВСУ, и о вс рф, "которых не остановить".

Об этом передает УНН, с ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Ложью является сообщение, что якобы "Силы обороны готовятся провести частичный отход на новые рубежи из-за промедления с передачей американского оружия". Этот вброс распространяют российские Telegram-каналы.

Правда: фейки о том, что "ВСУ готовятся отступать", а "россия не остановится, пока не захватит Харьков, Одессу, Сумы, Николаев", пропаганда распространяет давно с целью посеять панику в украинском обществе.

На самом деле ситуация на всех фронтах является контролируемой, а реальных признаков готовности вс рф захватить какой-то крупный украинский город нет.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечает, что подобная дезинформация повторяется чаще после того, как подразделения ВСУ вышли из Авдеевки на более выгодные рубежи.

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