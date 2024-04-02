Фандрейзинговая платформа UNITED24 отметила благодарностью вклад Владимира Носова за поддержку Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  106380 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  102609 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

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Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119625 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117856 просмотра

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Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118595 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  189167 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  461698 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  433187 просмотра

Фандрейзинговая платформа UNITED24 отметила благодарностью вклад Владимира Носова за поддержку Украины

Владимир Носов, основатель криптобиржи WhiteBIT, получил уникальную награду из известняка и песка от UNITED24 за подписью Зеленского за значительные пожертвования на общую сумму более 415 миллионов гривен в поддержку Украины во время войны.

Экономика •   •  4013 просмотра
Фандрейзинговая платформа UNITED24 отметила благодарностью вклад Владимира Носова за поддержку Украины

Нетаньяху признал "случайную атаку", в результате которой погибли 7 сотрудников гуманитарной организации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал ответственность за случайный авиаудар, в результате которого погибли семь сотрудников благотворительной организации "World Central Kitchen" в Газе.

Новости Мира •   •  4588 просмотра
Нетаньяху признал "случайную атаку", в результате которой погибли 7 сотрудников гуманитарной организации

Гендиректор ДТЭК показал одну из разрушенных россиянами ТЭС

ДТЭК потерял 80% своих генерирующих мощностей из-за серьезных повреждений 5 из 6 своих теплоэлектростанций в результате российских атак 22 и 29 марта.

Война •   •  6323 просмотра
Гендиректор ДТЭК показал одну из разрушенных россиянами ТЭС

Бизнесу представили модель экономического бронирования: как все будет работать

Верховная Рада разрабатывает модель, которая позволит предприятиям бронировать до 50% своих работников, подлежащих призыву на военную службу, уплачивая сбор в размере 1,5% от заработной платы плюс 20 000 грн в месяц за каждого работника, при условии отсутствия налоговой задолженности.

Экономика •   •  6242 просмотра
Бизнесу представили модель экономического бронирования: как все будет работать

Из-за шквального ветра в Украине около 300 населенных пунктов без света

Из-за шквального ветра обесточены 276 населенных пунктов в разных областях Украины, в частности Киевской, Хмельницкой, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, тысячи потребителей, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Общество •   •  7436 просмотра
Из-за шквального ветра в Украине около 300 населенных пунктов без света

Британский премьер поддержал автора "Гарри Поттера" в споре о законодательной защите трансгендеров

Британский премьер-министр Риши Сунак поддержал Джоан Роулинг, которая, возможно, нарушила шотландский закон о преступлениях на почве ненависти, назвав трансгендерных женщин мужчинами. Сунак заявил, что его партия "всегда будет защищать свободу слова" и что люди не должны преследоваться "за изложение простых фактов о биологии"

Новости Мира •   •  7556 просмотра
Британский премьер поддержал автора "Гарри Поттера" в споре о законодательной защите трансгендеров

Больше всего в энергетике и агропромышленном секторе: в Украине от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, в Украине зарезервировано около 540 000 человек, преимущественно в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и транспортном секторе, которые подлежат мобилизации.

Война •   •  10598 просмотра
Больше всего в энергетике и агропромышленном секторе: в Украине от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек

Непогода на Киевщине: аварии в сетях и поврежденные кровли домов в 5 районах

Непогода в Киевской области вызвала отключение электроэнергии и повреждения крыш в 5 районах, было отключено 42 линии электропередач, сообщалось о повреждении зданий, деревьев и инфраструктуры.

Общество •   •  11533 просмотра
Непогода на Киевщине: аварии в сетях и поврежденные кровли домов в 5 районах

Франция предложит санкции на уровне ЕС против российских компаний за дезинформацию

Франция предложит общеевропейские санкции против российских компаний, распространяющих дезинформацию и дестабилизирующих Европу.

политика •   •  13300 просмотра
Франция предложит санкции на уровне ЕС против российских компаний за дезинформацию

Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи Газе вместе с WCK - Reuters

Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи в Газе со Всемирной центральной кухней после смертоносного удара, в результате которого погибли семь гуманитарных работников.

Война •   •  13949 просмотра
Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи Газе вместе с WCK - Reuters