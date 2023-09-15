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Фальшивое "международное наблюдение": более 30 иностранцев приняли участие в организованных рф псевдовыборах на оккупированных территориях Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. За нелегитимными российскими “выборами” на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября 2023 года следили 34 иностранца. Фальшивых “международных наблюдателей” разоблачили и идентифицировали работники “Европейской платформы за демократические выборы” (EPDE). Они требуют от ЕС рассмотреть возможность введения санкций и визовых ограничений для этих граждан, ведь на временно оккупированные россией территории они попали незаконно, передает УНН.

Цитата

“Мы идентифицировали 34 нерусских иностранцев, причастных к „международному наблюдению“ за российскими „выборами“ на оккупированных украинских территориях. ... Нелегально попав на украинскую территорию, все „международные наблюдатели“ нарушили украинские законы, и мы призываем соответствующие государственные органы уведомить своих граждан о последствиях, с которыми они могут столкнуться за свое участие в российской пропаганде. Мы также призываем ЕС рассмотреть возможность введения санкций и визовых ограничений в отношении граждан, не входящих в ЕС, вовлеченных в незаконную деятельность на оккупированных Россией территориях Украины”, — говорится в заявлении “Европейской платформы за демократические выборы”.

Детали

Эксперты платформы выложили в сеть поименный список 34 псевдонаблюдателей, вместе с информацией где именно они осуществляли “наблюдение”. Согласно изложенному, речь идет о гражданах США, Франции, Италии, Румынии, Испании, Португалии, Сербии, Индонезии, Индии, Мексики и других стран.

В то же время, в Европейской платформе за демократические выборы отметили, что точное количество фиктивных “международных наблюдателей”, которые приняли участие в российских псевдовыборах на оккупированных территориях Украины, пока неизвестно. Однако, известно, что Кремль отправил четыре группы по 10 “международных наблюдателей” во временно оккупированные части Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

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Справочно

“Европейскую платформу за демократические выборы” создали в Варшаве 12 европейских общественных организаций. В частности, от Украины в объединение вошли Комитет избирателей Украины и Гражданская сеть ОПОРА. Кроме украинских организаций, учредителями EPDE являются также организации из россии, беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Германии, Норвегии, и Швеции.

Напомним

Ранее Европейский союз заявил, что не будет признавать результатов так называемых “выборов” рф на временно оккупированных украинских территориях. Назвав это "тщетной попыткой россии легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль.

Псевдовыборы России на оккупированных территориях также осудили в Канаде, США, Германии и Совете Европы.

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