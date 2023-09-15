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Репресивні заходи та повістки: у Міноборони розповіли, як росія проводила "вибори" на окупованих територіях

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. На тимчасово окупованих територіях України російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про перебіг та результати псевдовиборів. При цьому вони не згадують про репресивні заходи та організацію вручення повісток чоловікам під час так званого "виборчого процесу", повідомляє УНН з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

Деталі

За її словами, пропагандистський апарат рф активно поширює неправдиву і викривлену інформацію про перебіг і результати проведення у цьому році вересневих виборів і нібито "переконливу підтримку" місцевим населенням політичної партії "єдина росія".

Зокрема, поінформувала вона, протягом минулого тижня у ЗМІ населених пунктів тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей практично одночасно з’явились заздалегідь підготовлені повідомлення про "успішне" завершення виборів.

Цитата

"Російською цензурою не допускалось навіть згадування про репресивні заходи, які застосовувались окупантами для впливу на перебіг виборчого процесу та використання самих виборів з метою призову громадян по мобілізації. Зокрема російські окупанти міста Горлівка та прилеглих населених пунктів організували вручення повісток чоловікам призовного віку, відразу після їх участі в голосуванні", - заявила Маляр.

Нагадаємо

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що росіяни створили для своїх псевдовиборів такі умови, що можна було написати будь-які результати явки - ну було ані списку виборців, ні реєстру.

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