Репрессивные меры и повестки: в Минобороны рассказали, как россия проводила "выборы" на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На временно оккупированных территориях Украины российские пропагандисты распространяют ложную информацию о ходе и результатах псевдовыборов. При этом они не упоминают о репрессивных мерах и организации вручения повесток мужчинам во время так называемого "избирательного процесса", сообщает УНН со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.
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По ее словам, пропагандистский аппарат рф активно распространяет ложную и искаженную информацию о ходе и результатах проведения в этом году сентябрьских выборов и якобы "убедительной поддержке" местным населением политической партии "единая россия".
В частности, проинформировала она, в течение прошлой недели в СМИ населенных пунктов временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей практически одновременно появились заранее подготовленные сообщения об "успешном" завершении выборов.
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"Российской цензурой не допускалось даже упоминание о репрессивных мерах, которые применялись оккупантами для влияния на ход избирательного процесса и использования самих выборов с целью призыва граждан по мобилизации. В частности, российские оккупанты города Горловка и прилегающих населенных пунктов организовали вручение повесток мужчинам призывного возраста, сразу после их участия в голосовании", - заявила Маляр.
Напомним
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что россияне создали для своих псевдовыборов такие условия, что можно было написать любые результаты явки - ну было ни списка избирателей, ни реестра.