Репрессивные меры и повестки: в Минобороны рассказали, как россия проводила "выборы" на оккупированных территориях

Детали

По ее словам, пропагандистский аппарат рф активно распространяет ложную и искаженную информацию о ходе и результатах проведения в этом году сентябрьских выборов и якобы "убедительной поддержке" местным населением политической партии "единая россия".

В частности, проинформировала она, в течение прошлой недели в СМИ населенных пунктов временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей практически одновременно появились заранее подготовленные сообщения об "успешном" завершении выборов.

Цитата

"Российской цензурой не допускалось даже упоминание о репрессивных мерах, которые применялись оккупантами для влияния на ход избирательного процесса и использования самих выборов с целью призыва граждан по мобилизации. В частности, российские оккупанты города Горловка и прилегающих населенных пунктов организовали вручение повесток мужчинам призывного возраста, сразу после их участия в голосовании", - заявила Маляр.

Напомним

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что россияне создали для своих псевдовыборов такие условия, что можно было написать любые результаты явки - ну было ни списка избирателей, ни реестра.