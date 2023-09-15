Репрессивные меры и повестки: в Минобороны рассказали, как россия проводила "выборы" на оккупированных территориях

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. На временно оккупированных территориях Украины российские пропагандисты распространяют ложную информацию о ходе и результатах псевдовыборов. При этом они не упоминают о репрессивных мерах и организации вручения повесток мужчинам во время так называемого "избирательного процесса", сообщает УНН со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Детали

По ее словам, пропагандистский аппарат рф активно распространяет ложную и искаженную информацию о ходе и результатах проведения в этом году сентябрьских выборов и якобы "убедительной поддержке" местным населением политической партии "единая россия".

В частности, проинформировала она, в течение прошлой недели в СМИ населенных пунктов временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей практически одновременно появились заранее подготовленные сообщения об "успешном" завершении выборов.

Цитата

"Российской цензурой не допускалось даже упоминание о репрессивных мерах, которые применялись оккупантами для влияния на ход избирательного процесса и использования самих выборов с целью призыва граждан по мобилизации. В частности, российские оккупанты города Горловка и прилегающих населенных пунктов организовали вручение повесток мужчинам призывного возраста, сразу после их участия в голосовании", - заявила Маляр.

Напомним

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что россияне создали для своих псевдовыборов такие условия, что можно было написать любые результаты явки - ну было ни списка избирателей, ни реестра.

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