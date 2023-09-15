Фальшиве “міжнародне спостереження”: понад 30 іноземців взяли участь в організованих рф псевдовиборах на окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. За нелегітимними російськими “виборами” на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня 2023 року стежили 34 іноземця. Фальшивих “міжнародних спостерігачів” викрили та ідентифікували працівники “Європейської платформи за демократичні вибори” (EPDE). Вони вимагають від ЄС розглянути можливість запровадження санкцій і візових обмежень для цих громадян, адже на тимчасово окуповані росією території вони потрапили незаконно, передає УНН.
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“Ми ідентифікували 34 неросійських іноземців, причетних до „міжнародного спостереження“ за російськими „виборами“ на окупованих українських територіях. ... Нелегально потрапивши на українську територію, усі „міжнародні спостерігачі“ порушили українські закони, і ми закликаємо відповідні державні органи повідомити своїх громадян про наслідки, з якими вони можуть зіткнутися за свою участь у російській пропаганді. Ми також закликаємо ЄС розглянути можливість запровадження санкцій і візових обмежень щодо громадян, які не входять до ЄС, залучених до незаконної діяльності на окупованих Росією територіях України”, — йдеться у заяві “Європейської платформи за демократичні вибори”.
Деталі
Експерти платформи виклали у мережу поіменний список 34 псевдоспостерігачів, разом з інформацією де саме вони здійснювали “спостереження”. Відповідно до викладеного, йдеться про громадян США, Франції, Італії, Румунії, Іспанії, Португалії, Сербії, Індонезії, Індії, Мексики та інших країн.
Водночас у Європейській платформі за демократичні вибори зазначили, що точна кількість фіктивних “міжнародних спостерігачів”, які взяли участь у російських псевдовиборах на окупованих територіях України, наразі невідома. Однак, відомо що кремль відправив чотири групи по 10 “міжнародних спостерігачів” у тимчасово окуповані частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.
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Довідково
“Європейську платформу за демократичні вибори” створили у Варшаві 12 європейських громадських організацій. Зокрема, від України до об’єднання увійшли Комітет виборців України та Громадянська мережа ОПОРА. Крім українських організацій, засновниками EPDE є також організації з Росії, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Німеччини, Норвегії, і Швеції.
Нагадаємо
Раніше Європейський союз заявив, що не визнаватиме результатів так званих “виборів” рф на тимчасово окупованих українських територіях. назвавши це "марною спробою Росії легітимізувати чи нормалізувати свій незаконний військовий контроль.
Псевдовибори росії в окупованих територіях також засудили в Канаді, США, Німеччині та Раді Європи.