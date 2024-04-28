"Эвакуация с Полтавщины": в ГСЧС предупредили украинцев об очередном российском фейке

В Telegram многим украинцам начали поступать сообщения от якобы ГСЧС об эвакуации жителей Полтавщины. Спасатели призывают не верить фейковым рассылкам и проверять информацию в официальных источниках. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Отмечается, что сейчас в соцсетях распространяется фейк о якобы эвакуации жителей из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины, из-за вероятной угрозы обстрелов.

ГСЧС Украины информирует, что такие сообщения являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации - отмечают в ГСЧС.

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В ведомстве добавляют, что не следует верить сомнительным источникам информации.

Напомним

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI заявили, что после российской атаки на харьковскую телебашню кремлевские СМИ активно распространяют неподтвержденную информацию о наличии на башне систем наведения огня.

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