россияне снова распространяют фейки об "эвакуации" из Харькова

Через мессенджер Signal россияне распространяются фейковая информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из Харькова из-за вероятного окружения российскими захватчиками. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

россияне снова распространяют фейки о так называемой эвакуации из Харькова. Через мессенджер Signal распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из города из-за вероятного окружения российскими захватчиками - говорится в сообщении.ГСЧС информирует, что такие сообщения являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине.

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Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя информацию о якобы подготовке рф к наступлению на Харьков, заявлял, что россияне пытаются нагнетать ситуацию для дестабилизации ситуации в Украине. Сейчас ситуация коренным образом по сравнению с последними периодами не изменилась.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что Украина ожидает активизации наступательных действий России в конце весны и в начале лета. Особенно в районе Донбасса.

В СМИ, в частности российских, появляется информация, что россияне якобы попытаются захватить Харьков. В начале апреля 2024 года Юсов назвал выбросами информацию о "наступлении на Харьков" для посева паники в Украине и отметил, что ВСУ не фиксируют формирования ударных групп рф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Путин желает захватить Харьков. В то же время Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.