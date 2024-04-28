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"Евакуація з Полтавщини": у ДСНС попередили українців про черговий російський фейк

"Евакуація з Полтавщини": у ДСНС попередили українців про черговий російський фейк

Київ • УНН

 • 65405 перегляди

Українці в Полтавській області отримали фейкові повідомлення про нібито евакуацію, які Державна служба з надзвичайних ситуацій спростувала як ворожу дезінформацію, спрямовану на дестабілізацію ситуації.

У Telegram багатьом українцям почали надходити повідомлення від нібито ДСНС про евакуацію жителів Полтавщини. Рятувальники закликають не вірити фейковим розсилкам та перевіряти інформацію в офіційних джерелах. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі 

Зазначається, що наразі у соцмережах поширюється фейк про нібито евакуацію жителів з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини, через ймовірну загрозу обстрілів.

ДСНС України інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації

- наголошують у ДСНС. 

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У відомстві додають, що не слід вірити сумнівним джерелам інформації.

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Нагадаємо

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI заявили, що після російської атаки на харківську телевежу кремлівські ЗМІ активно поширюють непідтверджену інформацію про наявність на вежі систем наведення вогню.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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