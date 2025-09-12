"Это не ошибка": реакция Польши на слова Трампа относительно инцидента с российскими дронами
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск и другие официальные лица заявили, что атака российских дронов на Польшу не была ошибкой. Это стало ответом на предположение Дональда Трампа о "ошибочности" вторжения.
В Польше отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о том, что налет российских дронов на Польшу мог быть "ошибкой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на wiadomosci.onet.pl.
Подробности
Премьер-министр Дональд Туск на своей странице в соцсети "Х" заявил, что атака дронов на Польшу не была ошибкой.
Бывший посол США в Украине Стивен Карл Пайфер иронично спросил: "Это что, 19 ошибок?".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал, что это не была ошибка.
Напомним
Президент США Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".
Также УНН сообщал, что НАТО разрабатывает военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.