08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
"Это не ошибка": реакция Польши на слова Трампа относительно инцидента с российскими дронами

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск и другие официальные лица заявили, что атака российских дронов на Польшу не была ошибкой. Это стало ответом на предположение Дональда Трампа о "ошибочности" вторжения.

"Это не ошибка": реакция Польши на слова Трампа относительно инцидента с российскими дронами

В Польше отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о том, что налет российских дронов на Польшу мог быть "ошибкой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на wiadomosci.onet.pl.

Подробности

Премьер-министр Дональд Туск на своей странице в соцсети "Х" заявил, что атака дронов на Польшу не была ошибкой.

Бывший посол США в Украине Стивен Карл Пайфер иронично спросил: "Это что, 19 ошибок?".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал, что это не была ошибка.

Напомним

Президент США Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".

Также УНН сообщал, что НАТО разрабатывает военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Евгений Устименко

