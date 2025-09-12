"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші офіційні особи заявили, що атака російських дронів на Польщу не була помилкою. Це стало відповіддю на припущення Дональда Трампа про "помилковість" вторгнення.
У Польщі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа про те, що наліт російських дронів на Польщу міг бути "помилкою". Про це повідомляє УНН з посиланням на wiadomosci.onet.pl.
Деталі
Прем'єр-міністр Дональд Туск на своїй сторінці в соцмережі "Х" заявив, що атака дронів на Польщу не була помилкою.
Колишній посол США в Україні Стівен Карл Пайфер запитав іронічно: "Це що, 19 помилок?".
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав, що це не була помилка.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою".
Також УНН повідомляв, що НАТО розробляє військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.