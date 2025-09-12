$41.210.09
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Гаррі, герцог Сассекський
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші офіційні особи заявили, що атака російських дронів на Польщу не була помилкою. Це стало відповіддю на припущення Дональда Трампа про "помилковість" вторгнення.

"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами

У Польщі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа про те, що наліт російських дронів на Польщу міг бути "помилкою". Про це повідомляє УНН з посиланням на wiadomosci.onet.pl.

Деталі

Прем'єр-міністр Дональд Туск на своїй сторінці в соцмережі "Х" заявив, що атака дронів на Польщу не була помилкою.

Колишній посол США в Україні Стівен Карл Пайфер запитав іронічно: "Це що, 19 помилок?".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав, що це не була помилка.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою".

Також УНН повідомляв, що НАТО розробляє військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Євген Устименко

