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Епифаний пришел на инаугурацию по приглашению Парубия, Филарет уже в зале

Епифаний пришел на инаугурацию по приглашению Парубия, Филарет уже в зале

Киев  •  УНН

 • 8627 просмотра

КИЕВ 20 мая. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прибыл на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского по приглашению председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом заявил сам глава ПЦУ журналистам в помещении Верховной Рады перед началом торжественного заседания по случаю инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

"Я получил от председателя Верховной Рады приглашение на инаугурацию", - отметил Епифаний.

По его словам, также очень хорошо, что на инаугурацию прибыл Филарет.

"Святейший патриарх Филарет является моральным авторитетом, который сделал очень много для становления Украинской поместной православной церкви, и он должен присутствовать на таких торжественных мероприятиях, связанных в целом с нашим государством", - добавил при этом он.

Так, в зале ВР присутствуют Святейший патриарх Филарет и глава УГКЦ Святослав (Шевчук).

Напомним, в Киев прибыла делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри, который должен принять участие в инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

Добавим, как ожидается, около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

УНН транслирует инаугурацию на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНН, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.

В команде Зеленского указали на трудности из-за инаугурации в будний день, в частности, для иностранных делегаций.

Сам Зеленский ранее называл ожидаемым днем инаугурации выходной - 19 мая.

По официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и " Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.

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