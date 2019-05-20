Епіфаній прийшов на інавгурацію на запрошення Парубія, Філарет уже в залі
Київ • УНН
КИЇВ 20 травня. УНН. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прибув на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського на запрошення голови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це заявив сам голова ПЦУ журналістам у приміщенні Верховної Ради перед початком урочистого засідання з нагоди інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.
"Я отримав від голови Верховної Ради запрошення на інавгурацію", - зазначив Епіфаній.
За його словами, також дуже добре, що на інавгурацію прибув Філарет.
"Святійший патріарх Філарет є моральним авторитетом, який зробив дуже багато для становлення Української помісної православної церкви, тож він повинен бути присутній на таких урочистих заходах, які пов’язані загалом із нашою державою", - додав при цьому він.
Так, у залі ВР присутні святіший патріарх Філарет та глава УГКЦ Святослав (Шевчук).
Нагадаємо, до Києва прибула делегація США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі, що має взяти участь у інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського.
Додамо, як очікується, близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського.
УНН транслює інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.
У команді Зеленського вказали на труднощі через інавгурацію у будень, зокрема, для іноземних делегацій.
Сам Зеленський раніше називав очікуваним днем інавгурації вихідний - 19 травня.
За офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України отримав Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголосили Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів 3 травня.