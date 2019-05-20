Делегація США прибула в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. До Києва прибула делегація США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі, що має взяти участь у інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє у Twitter посольство США в Україні, передає УНН.
"Раді вітати в Україні делегацію США на чолі з Міністром енергетики Перрі, що прибула на сьогоднішню інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського. США глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України", - повідомили у посольстві.
Як повідомляв УНН, окрім Перрі на інавгурацію мали прибути спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ в Раді Нацбезпеки США при президенті Александр Відман та в.о. заступника голови місії посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.