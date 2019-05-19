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Білий дім оголосив склад делегації на інавгурацію Зеленського

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила склад офіційної делегації на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Twitter кореспондента "Голосу Америки" у Білому Домі Стіва Германа.

Делегацію очолить міністр енергетики США Рік Перрі.

До складу делегації також увійшли:

спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер,

посол США в ЄС Гордон Сондланд,

директор департаменту Європейських справ в Раді Нацбезпеки США при президенті Александр Відман,

в.о. заступника голови місії посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Нагадаємо, радник новообраного президента України Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк зустрічався 4 травня у Вашингтоні з міністром енергетики США Ріком Перрі, де обговорив посилення енергетичної незалежності України.

Близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляв, виходячи з інформації, яку оприлюднила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

“На церемонії інавгурація очікуємо 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; Віце-президента Туреччини; Прем‘єр-міністра Молдови, главу парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єрів: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністрів: від США — енергетики, від Канади — оборони, від Франції — з питань Європи, від Польщі — Главу МЗС. Плюс понад 40 інших високих представників”, — повідомила речник.

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського розповіли, як проходитиме інавгурація

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.

US delegation to Zelensky inauguration will be headed by @SecretaryPerry. #Ukraine pic.twitter.com/K5FO4gRlLJ

— Steve Herman (@W7VOA) 18 мая 2019 г.

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