Белый дом объявил состав делегации на инаугурацию Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа объявила состав официальной делегации на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Twitter корреспондента "Голоса Америки" в Белом Доме Стива Германа.
Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.
В состав делегации также вошли:
спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер,
посол США в ЕС Гордон Сондланд,
директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман,
и.о. заместителя главы миссии посольства США в Украине Джозеф Пеннингтон.
Напомним, советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк встречался 4 мая в Вашингтоне с министром энергетики США Риком Перри, где обсудил усиление энергетической независимости Украины.
Около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщал УНН, исходя из информации, которую обнародовала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4 вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4 министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей ", - сообщила пресс-секретарь.
Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
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УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.