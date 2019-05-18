Стало відомо скільки іноземних представників будуть на інавгурації Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє виходячи з інформації, яку оприлюднила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.
“На церемонії інавгурація очікуємо 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; Віце-президента Туреччини; Прем‘єр-міністра Молдови, главу парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єрів: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністрів: від США — енергетики, від Канади — оборони, від Франції — з питань Європи, від Польщі — Главу МЗС. Плюс понад 40 інших високих представників”, — повідомила речник.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
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УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.