Радник обраного президента України зустрівся з міністром енергетики США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Радник новообраного президента України Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк під час зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі обговорив посилення енергетичної незалежності України, повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал команди Володимира Зеленського.
Перемовини відбулися 2 травня в Брюсселі в рамках форуму ЄС-США з енергетичної безпеки.
“На зустрічі також були присутні: посол Сполучених Штатів Америки в Європейському Союзі Ґордон Сондланд, представники Міністерства енергетики США, радник Володимира Зеленського Руслан Рябошапка, Надзвичайний і Повноважний посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький. Сторони обговорили співпрацю у газовій сфері та ядерній енергетиці”, — вказано у повідомленні.
Данилюк повідомив, що: “Україні та Європі в цілому важлива роль Сполучених Штатів у диверсифікації постачання енергоресурсів. Це знижує політичні ризики та здешевлює енергоресурси для споживачів”.
Під час зустрічі йшлося про залучення інвестицій у збільшення видобутку природного газу в Україні, можливі шляхи постачання американського скрапленого природного газу, а також реформування ринку газу в Україні, включно з НАК “Нафтогаз”. Крім цього, учасники зустрічі обговорили співпрацю у сфері ядерної енергетики, зокрема підвищення надійності та ефективності діючих ядерних блоків, а також розвиток напрямку розробки та будівництва малих модульних реакторів.
Як стало відомо раніше, радники обраного президента України провели зустріч з послами держав ЄС у Брюсселі.