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Советник избранного президента Украины встретился с министром энергетики США

Советник избранного президента Украины встретился с министром энергетики США

Киев  •  УНН

 • 21499 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк во время встречи с министром энергетики США Риком Перри обсудил усиление энергетической независимости Украины, сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал команды Владимира Зеленского.

Переговоры состоялись 2 мая в Брюсселе в рамках форума ЕС-США по энергетической безопасности.

“На встрече также присутствовали посол Соединенных Штатов Америки в Европейском Союзе Гордон Сондланд, представители Министерства энергетики США, советник Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике”, — указано в сообщении.

Данилюк сообщил, что: “Украине и Европе в целом важна роль Соединенных Штатов в диверсификации поставок энергоресурсов. Это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей”.

Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможные пути поставки американского сжиженного природного газа, а также реформирования рынка газа в Украине, включая НАК “Нафтогаз”. Кроме этого, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.

Как стало известно ранее, советники избранного президента Украины провели встречу с послами государств ЕС в Брюсселе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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