Делегация США прибыла в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киев прибыла делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри, который должен принять участие в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине, передает УНН.
"Рады приветствовать в Украине делегацию США во главе с Министром энергетики Перри, прибывшую на сегодняшнюю инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского. США глубоко преданны успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины", - сообщили в посольстве.
Как сообщал УНН, кроме Перри на инаугурацию должны были прибыть спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман и и.о. заместителя главы миссии посольства США в Украине Джозеф Пеннингтон.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.