Энергетики создали два новых энергетических транзита чтобы заживить Харьков - "Укрэнерго"

Энергетики создали два новых транзита, чтобы заживить Харьков электроэнергией. Об этом во время эфира в телемарафоне "Единые новости" рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Детали

Кудрицкий отметил, что "Укрэнерго" использует все возможности для того, чтобы подать как можно большие объемы электроэнергии в города, энергообъекты которых пострадали от российских атак. В частности, и для Одессы, Кривого Рога и Харькова.

Для Харькова, например, мы создали фактически два новых транзита, чтобы от соседних районов подать электроэнергию в город больше. - уточнил руководитель "Укрэнерго".

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По состоянию на утро четверга по данным "Укрэнерго", графики отключений электричества действуют только в Харьковской области. Впрочем возможно применение ограничений в Одесской и Хмельницкой областях. Непогода обесточила 19 населенных пунктов в Хмельницкой области и 5 в Киевской области. По другим причинам без питания 389 населенных пунктов.