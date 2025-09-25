$41.410.03
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаке на украинскую энергетику - Зеленский
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксгумационные работы в Польше: Минкульт рассказал о подготовке украинской экспедиции

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Украина снарядит экспедицию для эксгумационных работ в польском селе Юречкова, чтобы исследовать возможные захоронения воинов УПА. Заместитель министра культуры Андрей Наджос отметил важность безопасности и коммуникации с польской стороной.

Эксгумационные работы в Польше: Минкульт рассказал о подготовке украинской экспедиции

Первая задача для Украины – это снарядить и отправить экспедицию для эксгумационных работ в польском селе Юречкова и начать по крайней мере исследования, которые позволят говорить о том, что действительно на этом месте могут быть похоронены воины Украинской повстанческой армии. Об этом заявил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджес во время брифинга, передает УНН.

Мы работу будем строить следующим образом. Если мы говорим о Пужниках, то полякам не с первого раза удалось найти братскую могилу, где было эксгумировано 42 человека. Первая экспедиция не обязательно может принести мгновенный результат, поскольку мы предоставляли геолокационные данные польской стороне, где мы хотим проводить это исследование (в селе Юречкова – ред.) Но прошло очень много времени и мы базировали свою геолокацию на воспоминаниях историков, свидетелей, соответственно, что у нас есть шансы, что за первой попыткой, будет вторая. Первая задача для нас – это снарядить экспедицию, отправить на место, снять верхние слои грунта и начать по крайней мере исследования, которые позволят нам говорить о том, что мы действительно что-то нашли, что действительно на этом месте могут быть похоронены воины Украинской повстанческой армии.

- рассказал Наджес.

Он прокомментировал перезахоронение эксгумированных тел в Пужниках.

Если в Пужниках мы понимали, что для нас лучшая история осуществить перезахоронение на том месте, где они были эксгумированы. То, например, Збоище – это другая история. Перезахоронение не будет осуществляться там, где мы проводили эксгумацию. Перезахоронение будет осуществляться в Мостиском – это где-то 40-50 км от Львова. Это на старом кладбище, где уже перезахоронены были польские граждане. Соответственно, когда мы будем иметь первые результаты исследования по Юречково, экспедиция действительно что-то найдет, тогда мы будем обсуждать, выходить на коммуникацию с польской стороной.

- сказал Наджес.

Кроме того, по его словам, во время подготовки экспедиции в Польшу для проведения работ, украинская сторона сохраняет каналы коммуникации с правоохранительными органами.

Мы понимаем насколько эмоционален этот вопрос для польского общества, сейчас мы делаем основной акцент на том, чтобы обеспечить надлежащую безопасность для нашей экспедиции. Мы сохраняем каналы коммуникации с правоохранительными органами, с нашими дипломатами.

- отметил Наджес.

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заявил, что поляки предоставили Украине возможность работать в будущем с четырьмя местами, объектами для эксгумации в Польше.

Перечень объектов не заканчивается на этом. Мы говорим о том, что таких объектов много. За это время у нас появились общие коммуникации на высших уровнях. Это очень хороший сигнал о том, что мы приближаемся к тому, чтобы эта история была на равных.

- сказал Алферов.

Он подчеркнул, что объектов, которые можно эксгумировать, гораздо больше.

Мы можем начать даже с 1920-х годов, когда совместно армия Украины и Польши боролись против русской армии Ленина, которая наступала и такие братские могилы есть, где похоронены поляки и украинцы, погибшие от рук русских, когда в 1920 году нападали на Украину и шли на Польшу. Есть другие эксгумационные объекты. Это период 1939 года, когда сталинская Россия и гитлеровская Германия начали Вторую мировую войну. Есть братские могилы, где похоронены, если о военных, то граждане Речи Посполитой. Напомню, в армию, которой мобилизовали не исходя из этнического принципа, а граждан. Там были поляки, украинцы, белорусы, евреи и другие национальности, которые тогда составляли вторую Речь Посполитую.

- рассказал Алферов.

Добавим

Волынская трагедия — этнические чистки украинцев и поляков, произошедшие во время нацистской оккупации в 1943–1944 годах.

В межвоенный период, во время и сразу после Второй мировой войны, украинский и польский народы переживали драматические бесчеловечные времена. Источником взаимной вражды еще до Второй мировой войны была непродуманная национальная политика тогдашней власти Речи Посполитой, проявленные польскими политиками и осадниками на Волыни легкомыслие и отсутствие уважения к правам граждан украинской национальности на культивирование собственных национальных и религиозных традиций. Украинцы на территориях тогдашней Второй Речи Посполитой ощутили на себе попытки стереть их национальное сознание и подчинить его господствующей национальности — то есть польской, часто через репрессии, пацификации, разрушение храмов и мест их памяти.

Контекст

В конце сентября должны начаться экспедиционные работы по поискам, эксгумации украинцев, находящихся на территории села Юречкова в Польше.

В январе этого года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков "взаимных исторических конфликтов".

Украинский институт национальной памяти сообщал, что 6 сентября, в селе Пужники Тернопольской области состоялась церемония перезахоронения останков, найденных во время эксгумационных работ. Эти люди погибли в 1945 году. Всего было перезахоронено 42 эксгумированных тела.

Во Львове завершился этап совместной украинско-польской эксгумационной экспедиции на территории бывшего кладбища в микрорайоне Збоища. По предварительным оценкам, исследователи обнаружили останки 40–50 человек. В состав экспедиции вошли украинские и польские судмедэксперты, антропологи и историки.

Анна Мурашко

ПолитикаКультура
Волынь
Германия
Украина
Львов
Польша